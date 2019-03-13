Больше 614 тысяч паленых пачек сигарет нашли у орловца
Дело о незаконном приобретении и хранении немаркированного табака передали в суд
Больше 614 тысяч паленых пачек сигарет нашли у орловцаФото: Архив "КП"
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В Орле местный житель обвиняется в незаконном приобретении и хранении немаркированного табака. У мужчины нашли больше 614 тысяч паленых пачек сигарет.
- Согласно обвинению, орловец приобрел тару табачной продукции без акцизных марок на общую сумму свыше 26 миллионов рублей, что является особо крупным размером, -рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU