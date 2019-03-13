СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-13T10:02:19+03:00

Больше 614 тысяч паленых пачек сигарет нашли у орловца Фото: Архив "КП"

Дело о незаконном приобретении и хранении немаркированного табака передали в суд

Изменить размер текста: A A

В Орле местный житель обвиняется в незаконном приобретении и хранении немаркированного табака. У мужчины нашли больше 614 тысяч паленых пачек сигарет.

- Согласно обвинению, орловец приобрел тару табачной продукции без акцизных марок на общую сумму свыше 26 миллионов рублей, что является особо крупным размером, -рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU