Назначен новый митрополит Орловский и Болховский Симон

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-13T10:00:28+03:00

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с новым митрополитом Орловским и Болховским Симоном. Беседа между двумя главами прошла в минувший вторник, в областной администрации.

- Убежден, что работа, направленная на укрепление православной веры, мира и согласия, будет продолжена на Орловщине, - поприветствовал нового митрополита Андрей Клычков.

Напомним, решение о назначении нового главы Орловской митрополии было принято 26 февраля на заседании Священного синода Русской православной церкви в Москве. До назначения главой Орловской митрополии митрополит Мурманский и Мончегорский Симон управлял Мурманской епархией.

ИСТОЧНИК KP.RU