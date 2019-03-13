Под Орлом водитель такси протаранил отбойник и покинул место ДТП
На трассе под Орлом машина такси влетела в отбойник и бетонное дорожное ограждение. Водитель покинул место ДТП.
Авария случилась поздним вечером вторника, 12 марта. Около 11-ти часов водитель за рулем «Лады Ларгус» следовал по трассе М2 «Крым» со стороны Белгорода в направлении Орла.
- В районе 376 км он допустил наезд на препятствие металлическое дорожное ограждение, с последующим наездом на препятствие бетонное дорожное ограждение, после чего водитель оставил место ДТП, участником которого являлся, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
27-летняя девушка-пассажир получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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