2019-03-13T09:15:17+03:00
Происшествия

Под Орлом водитель такси протаранил отбойник и покинул место ДТП

Девушка-пассажир автомобиля получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

На трассе под Орлом машина такси влетела в отбойник и бетонное дорожное ограждение. Водитель покинул место ДТП.

Авария случилась поздним вечером вторника, 12 марта. Около 11-ти часов водитель за рулем «Лады Ларгус» следовал по трассе М2 «Крым» со стороны Белгорода в направлении Орла.

- В районе 376 км он допустил наезд на препятствие металлическое дорожное ограждение, с последующим наездом на препятствие бетонное дорожное ограждение, после чего водитель оставил место ДТП, участником которого являлся, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

27-летняя девушка-пассажир получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев попросили убрать незаконно установленные гаражи
ВИЧ-инфицированных на Орловщине стало больше
Орловские полицейские уехали в Дагестан
Из-за махинаций со счетчиком электроэнергии орловец лишился автомобиля
Орловская область оказалась одной из самых вымирающих в России
Для детей-сирот Орла в этом году планируют купить больше 70 квартир
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
На выставке техники ОМОН побывали орловские школьники
На пожарную безопасность в лесах Орловщины направят 5 миллионов рублей
Полгода на исправительных работах будет трудиться орловец за неуплату алиментов своему ребенку
Орловские школьники пройдут социально-психологический тест на наркотики
В Орле появится лига кикбоксинга
В орловских райцентрах обустроят дворы и общественные территории
Жителя Орла осудили на 14 лет за убийство
В орловском магазине силовики поймали покупателя с неоплаченной корзиной продуктов
Больше 614 тысяч паленых пачек сигарет нашли у орловца
Назначен новый митрополит Орловский и Болховский Симон
Орловцы пожаловались на несоблюдение графиков движения автобусов
В Мценске проезжую часть не поделили две легковушки
Забытые на улицах сумки переполошили жителей Орла
Без воды временно останутся жители улиц Кромской и Планерной в Орле
Выставку пейзажей и натюрмортов Галины Дрей увидят орловцы
Названы дворы, которые отремонтируют в Орле в этом году
Орловчанка обокрала свою знакомую, лишив ее нескольких золотых украшений
Орловский кукольный театр приоткроет свое закулисье
Зима не отступает: борьба со снегом и льдом продолжается в Орле
В Орле проблема соблюдения графиков вывоза отходов решена не до конца