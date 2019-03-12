СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-12T16:51:53+03:00

Без воды временно останутся жители улиц Кромской и Планерной в Орле Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В течение дня 13 марта здесь будут заменять водопроводный узел

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Без воды временно останутся жители улиц Кромской и Планерной в Орле 13 марта. В течение дня рабочие здесь будут заменять водопроводный узел.

-В связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети водоснабжение будет временно прекращено в 9 утра до 16 часов дня, - сообщил «КП» диспетчер МПП ВКХ «Орелводоканал».

Так, без воды придется перетерпеть следующим абонентам: дома № 31/1, № 39, № 41, № 43 по улице Планерной и дома № 8, № 10, № 17, № 19, № 21 и ПЧ № 5 по улице Кромской.

ИСТОЧНИК KP.RU