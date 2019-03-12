2019-03-12T16:16:44+03:00
Происшествия

Орловчанка обокрала свою знакомую, лишив ее нескольких золотых украшений

Женщина, будучи в гостях, заприметила наполненную шкатулку и не смогла устоять
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловчанка обокрала свою знакомую, лишив ее нескольких золотых украшенийОрловчанка обокрала свою знакомую, лишив ее нескольких золотых украшенийФото: Архив "КП"
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30-летняя орловчанка, обнаружив пропажу двух золотых колец и кулона, обратилась в полицию. Свои украшения девушка хранила в квартире.

Накануне пропажи к местной жительнице приходила ее новая знакомая, чтобы помочь устроить ее на работу. Гостья осталась на ночевку. После этого украшения исчезли, а адрес проживания и фамилию новой знакомой девушка не знала.

Личность и местонахождение похитительницы установили оперативники. Ей оказалась 38-летняя местная жительница. Орловчанка в краже созналась и рассказала, что, будучи в гостях, заприметила наполненную шкатулку и не смогла устоять. Она решила взять несколько вещей, надеясь, что пропажу не заметят. Затем похищенное она отнесла в ломбард.

- По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ведется следствие. Женщина находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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