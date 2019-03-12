2019-03-12T14:32:34+03:00
Общество

Зима не отступает: борьба со снегом и льдом продолжается в Орле

Техника и дворники расчищают улицы
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле продолжается борьба со снегом. Несмотря на календарную весну, зимняя погода пока не торопится отступать и накануне в областном центре прошел снегопад. Как боролись с его последствиями, рассказал начальник «Спецавтобазы» Александр Байдак.

Тема обсуждалась на планерке в мэрии 12 марта. Было озвучено, что каждый день 75 рабочих посыпают смесью песка и соли тротуары, территории у остановок транспорта, переходы. За сутки было израсходовано 300 тонн пескосоляной смеси.

- Вывезено 375 кубометров снега. В ночь с 11 на 12 марта на улицах работали 24 единицы техники, в день — 30 единиц, основные силы сосредоточены на уборке наледи, образовавшейся в прилотковой части мостов.

Ежедневно Спецавтобаза ведет работу по поддержанию порядка в парках и скверах. К труду привлечено 35 сотрудников. Сегодня работы ведутся на 15 объектах, - рассказал Александр Байдак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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