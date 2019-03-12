2019-03-12T14:41:34+03:00
Происшествия

Телефонный мошенник выманил у орловчанки 40 тысяч рублей под предлогом оформления кредита

Якобы сотрудник банка объяснил женщине, что для получения денег ей нужно заплатить страховку
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Телефонный мошенник выманил у орловчанки 40 тысяч рублей под предлогом оформления кредитаТелефонный мошенник выманил у орловчанки 40 тысяч рублей под предлогом оформления кредитаФото: Архив "КП"
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Телефонный мошенник выманил у орловчанки 40 тысяч рублей под предлогом оформления кредита. Инцидент произошел накануне праздничных выходных. Якобы сотрудник банка предложил 59-летней женщине взять у банка крупную сумму денег.

Неизвестный объяснил женщине, что для получения 300 тысяч рублей ей нужно заплатить страховку. Орловчанка на такие условия согласилась. Она и раньше пользовалась услугами кредитных организаций. Через интернет женщина перевела указанную сумму, но обещанных денег так и не получила.

- По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления и установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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