Телефонный мошенник выманил у орловчанки 40 тысяч рублей под предлогом оформления кредита
Телефонный мошенник выманил у орловчанки 40 тысяч рублей под предлогом оформления кредита. Инцидент произошел накануне праздничных выходных. Якобы сотрудник банка предложил 59-летней женщине взять у банка крупную сумму денег.
Неизвестный объяснил женщине, что для получения 300 тысяч рублей ей нужно заплатить страховку. Орловчанка на такие условия согласилась. Она и раньше пользовалась услугами кредитных организаций. Через интернет женщина перевела указанную сумму, но обещанных денег так и не получила.
- По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления и установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU