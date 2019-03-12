2019-03-12T12:55:16+03:00
Общество

Орловские улицы готовят к теплому сезону

В городе промывают и чистят ливневую канализацию
Ольга СУПОНЕВА
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Город готовится к веснеГород готовится к веснеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Одной из тем, которая обсуждалась сегодня на рабочем совещании в городской администрации Орла, стала подготовка города к весне. О том, какими темпами продвигаются работы, рассказали Светалана Балашова, и.о. начальника Управления коммунальным хозяйством.

По словам чиновницы, сейчас идет активная работа по очистке ливневой канализации. По данным на 11 марта промыты ливневки на улицах Машкарина, Автовокзальной улицах, а также на участке между 1-й Посадской и Чаркасской. Дальше по планам – промывка на улицах Розы Люксембург, Планерной, Рыночной, Поселковой, Песковской, на пересечении улиц Приборостроительной и Лескова.

- Ведется восстановление ливневых колодцев. Уже выполнены работы на улицах Комсомольской, Фридриха Энгельса, Машкарина, Автовокзальной (11 штук), Курской (4 штуки), Рощинской, 1-й Посадской, Емлютина (3 штуки), Трудовых резервов (2 штуки), Андрианова (1 штука), Пушкина (2 штуки) и на Московском шоссе, - рассказала Светлана Балашова.

«КП» следит за подготовкой города к весне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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