СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-12T16:14:26+03:00

В месте остановки и разворота ему мешали парковка и стоянка автомобилей

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Орловская прокуратура урегулировала вопрос движения школьного автобуса в Кромском районе. Каждый день в учебные дни на нем к шаховской средней школе из разных деревень добираются дети. Но остановке и развороту автобуса постоянно мешали парковка и стоянка автомобилей.

- Местные власти мер к урегулированию данного вопроса не приняли. Инспекторы ГИБДД фактически аварийную ситуацию не предугадали, меры к обеспечению безопасностидорожного движения своевременно не приняли, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

В адрес властей по результатам прокурорской проверки были внесены представления. Сейчас в месте остановки и разворота школьного автобуса установлены знаки о запрете парковки.

- По данному факту в ОМВД России по Кромскому району проведена проверка. Сотрудниками ГИБДД приняты меры по устранению недостатков в рамках своей компетенции, - рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU