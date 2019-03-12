СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-12T10:41:28+03:00

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Представители УМВД отчитались об оперативной обстановке в Орловской области. С докладами руководители выступили на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

Со слов начальника полиции Андрея Токарева, в области меньше совершено убийств и покушений, разбоев, квартирных краж, угонов автотранспорта, мошенничеств. Реже в преступлениях стали фигурировать несовершеннолетние. В результате оперативных мер было пресечено 629 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 186 килограммов наркотиков.

Также перед собравшимися выступил начальник Управления ГИБДД Александр Корушунов. В свою очередь, он рассказал о состоянии работы по части пассажирских перевозок и об эффективности контрольных и профилактических мероприятий в отношении перевозчиков.

Так, по данным его доклада, в 2018 году было зарегистрировано 59 ДТП с участием общественного транспорта. Выявлено больше 11 тысяч нарушений в сфере перевозки пассажиров автобусами и маршрутными такси. А за прошедший период 2019 года уже возбуждено 125 дел об административных правонарушениях в отношении перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU