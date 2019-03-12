СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-12T10:24:29+03:00

До 10 лет тюрьмы может грозить орловчанке за ранение родственника ножом Фото: Архив "КП"

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Тюрьмой обернется судьба орловчанки за ранение родственника ножом. О подозрительной травме 38-летнего мужчины правоохранителям сообщили врачи.

В беседе с полицейскими 43-летняя женщина в совершении преступления созналась. В отношении орловчанки было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

- Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU