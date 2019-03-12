Детская писательница Анастасия Орлова встретится с юными орловцами
Детская писательница Анастасия Орлова встретится с юными орловцами 19 марта. Общение с автором пройдет в читальном зале библиотеки имени Пришвина.
- Анастасия – автор более 20 книг для детей, В их числе «Яблочки-пятки», «Мы плывём на лодке», «Речка, речка, где твой дом?», «Со стихами целый день», «Ромашки». Молодая писательница стала лауреатом литературных премий имени Антона Дельвига, Самуила Маршака, Корнея Чуковского и лауреатом премии Президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, - рассказали «КП» работники библиотеки.
Встреча с молодым талантливым автором состоится в 10:30 по адресу: улица Московская, 28.
Приглашаются все желающие маленькие читатели и их родители.
ИСТОЧНИК KP.RU