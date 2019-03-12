За состоянием дорог в Орловской области следят инспекторы ДПС
На постоянной основе за состоянием дорог в Орловской области продолжают следить инспекторы ДПС. Так, в период с 1 по 7 марта сотрудники Госавтоинспекции обнаружили около 25 недостатков.
- В отношении ответственных за состояние дорог организаций и их руководителей возбуждено 1 административное производство. Владельцам автодорог внесено 7 представлений об устранении условий угроз безопасности людей, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за указанный период на территории региона было зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими, 6 из которых произошли из-за недостатков улично-дорожной сети. По всем фактам аварий Госавтоинспекция приняла меры реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU