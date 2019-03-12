За состоянием дорог в Орловской области следят инспекторы ДПС

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-12T09:02:19+03:00

С 1 по 7 марта сотрудники Госавтоинспекции обнаружили около 25 недостатков

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На постоянной основе за состоянием дорог в Орловской области продолжают следить инспекторы ДПС. Так, в период с 1 по 7 марта сотрудники Госавтоинспекции обнаружили около 25 недостатков.

- В отношении ответственных за состояние дорог организаций и их руководителей возбуждено 1 административное производство. Владельцам автодорог внесено 7 представлений об устранении условий угроз безопасности людей, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за указанный период на территории региона было зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими, 6 из которых произошли из-за недостатков улично-дорожной сети. По всем фактам аварий Госавтоинспекция приняла меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU