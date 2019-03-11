В орловском театре зрителей научили наносить грим и делать сценическую прическу

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-11T16:22:24+03:00

Гости "Свободного пространства" узнали, как создаются образы к спектаклю "Зимы не будет"

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8 марта, в рамках проекта «Между нами, девочками», орловский театр для детей и молодежи подготовил для своих зрительниц мастер-классы от начальника гримерно-постижерского цеха Нины Лепешкиной и актрисы Валерии Жилиной.

Как утверждают специалисты, грим помогает подчеркнуть внутренние черты, характер и настроение героя. Но для этого нужно учитывать силуэт лица актера, его характерные черты, особенности костюма и освещения на сцене.

- Даже на самый простой грим уходит больше получаса, - рассказала «КП» Валерия Жилина.

На мастер-классе она показала, как создают образ его героини в спектакле «Зимы не будет», где Валерия играет осеннее Дерево. Грим для этого используют воздушный с эффектом природных красок, а движения кисти повторяют изгибы на коре.

Спектакль рождается из сотни деталейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На сцене образ создает ощущение природной стихии и приближающихся холодов.

Увидеть спектакль можно 13 марта в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU