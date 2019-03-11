СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-11T15:06:19+03:00

В Орле жителя соседней области задержали за кражу двух курток из магазина Фото: Архив "КП"

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В Орле 23-летнего жителя соседней области задержали за кражу двух курток из магазина. Уйти с наживой стоимостью пять тысяч рублей вору не дали бдительные продавцы. Мужчину остановили охранники и вызвали стражей порядка.

- Молодого человека доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Оказалось, он и раньше привлекался к уголовной ответственности, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В совершении кражи мужчина сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU