2019-03-11T15:06:19+03:00
Происшествия

В Орле жителя соседней области задержали за кражу двух курток из магазина

Уйти с наживой вору не дали бдительные продавцы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле жителя соседней области задержали за кражу двух курток из магазинаВ Орле жителя соседней области задержали за кражу двух курток из магазинаФото: Архив "КП"
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В Орле 23-летнего жителя соседней области задержали за кражу двух курток из магазина. Уйти с наживой стоимостью пять тысяч рублей вору не дали бдительные продавцы. Мужчину остановили охранники и вызвали стражей порядка.

- Молодого человека доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Оказалось, он и раньше привлекался к уголовной ответственности, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В совершении кражи мужчина сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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