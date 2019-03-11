Стало известно имя нового главы Департамента образования Орловской области

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-11T14:49:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 марта, стало известно имя нового ИО главы Департамента образования Орловской области. Управление возглавила москвичка Татьяна Крымова. Ее представил на аппаратном совещании в администрации глава региона Андрей Клычков.

У Татьяны Владленовны 25-летний стаж работы в сфере образования Москвы. Она является Почетным работником общего образования России, трудилась на ответственных должностях в Департаменте образования Москвы и возглавляла одну из крупных школ столицы.

- Кроме того, Татьяна Крымова помимо педагогического, имеет также финансово-экономическое образование, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU