Стало известно имя нового главы Департамента образования Орловской области
Сегодня, 11 марта, стало известно имя нового ИО главы Департамента образования Орловской области. Управление возглавила москвичка Татьяна Крымова. Ее представил на аппаратном совещании в администрации глава региона Андрей Клычков.
У Татьяны Владленовны 25-летний стаж работы в сфере образования Москвы. Она является Почетным работником общего образования России, трудилась на ответственных должностях в Департаменте образования Москвы и возглавляла одну из крупных школ столицы.
- Кроме того, Татьяна Крымова помимо педагогического, имеет также финансово-экономическое образование, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.
ИСТОЧНИК KP.RU