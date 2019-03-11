Из-за короткого замыкания на Орловщине сгорела хозпостройка

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-11T11:47:05+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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ЧП в деревне Орлово Ливенского района произошло в субботу, 9 марта, ранним утром. На вызов о горящей хозпостройке спасатели выехали в половине шестого утра. Первой к месту пожара прибыла добровольная команда «Орловское».

- В результате пожара хозпостройка выгорела на площади 55 квадратных метров, крыша сгорела и обрушилась. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них 12 выездов – на ликвидацию возгораний и 11 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU