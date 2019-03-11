«Безопасную Масленицу» провели в Орле спасатели и поисковики
В День проводов зимы, 10 марта, «Безопасную Масленицу» провели в Орле спасатели и поисковики. О главных правилах безопасности орловцам напомнилисотрудники МЧС и волонтеры «Лиза Алерт».
Тематическая праздничная площадка развернулась в Детском парке. Малышам представилась возможность посидеть в большом красном пожарном автомобиле и квадроцикле, где дети смогли сделать фотографии на память. Спасатели раздавали газету «На страже жизни» и памятки пожарной безопасности с алгоритмом действий во время пожара номерами экстренных служб.
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Как не потеряться в городе и как правильно собираться в лес рассказали волонтеры «Лиза Алерт». Орловцам показали мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях и напомнили о соблюдении правил безопасного поведения около водоемов.
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU