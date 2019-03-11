2019-03-11T11:28:17+03:00
Общество

«Безопасную Масленицу» провели в Орле спасатели и поисковики

Тематическая праздничная площадка развернулась в Детском парке
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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«Безопасную Масленицу» провели в Орле спасатели и поисковики«Безопасную Масленицу» провели в Орле спасатели и поисковикиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В День проводов зимы, 10 марта, «Безопасную Масленицу» провели в Орле спасатели и поисковики. О главных правилах безопасности орловцам напомнилисотрудники МЧС и волонтеры «Лиза Алерт».

Тематическая праздничная площадка развернулась в Детском парке. Малышам представилась возможность посидеть в большом красном пожарном автомобиле и квадроцикле, где дети смогли сделать фотографии на память. Спасатели раздавали газету «На страже жизни» и памятки пожарной безопасности с алгоритмом действий во время пожара номерами экстренных служб.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как не потеряться в городе и как правильно собираться в лес рассказали волонтеры «Лиза Алерт». Орловцам показали мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях и напомнили о соблюдении правил безопасного поведения около водоемов.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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