СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-11T11:28:17+03:00

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В День проводов зимы, 10 марта, «Безопасную Масленицу» провели в Орле спасатели и поисковики. О главных правилах безопасности орловцам напомнилисотрудники МЧС и волонтеры «Лиза Алерт».

Тематическая праздничная площадка развернулась в Детском парке. Малышам представилась возможность посидеть в большом красном пожарном автомобиле и квадроцикле, где дети смогли сделать фотографии на память. Спасатели раздавали газету «На страже жизни» и памятки пожарной безопасности с алгоритмом действий во время пожара номерами экстренных служб.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как не потеряться в городе и как правильно собираться в лес рассказали волонтеры «Лиза Алерт». Орловцам показали мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях и напомнили о соблюдении правил безопасного поведения около водоемов.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU