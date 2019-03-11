В Орле пешеход оказался в реанимации после ДТП с иномаркой

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-11T11:06:52+03:00

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В воскресенье днем, 9 марта, в Орле в районе дома № 17 на Наугорском шоссе произошло ДТП с участием пешехода. Автомобиль «Опель Мокко» следовал со стороны улицы Базовой в направлении улицы Цветаева и наехал на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть слева направо по ходу движения машины.

- Пешеход получил травмы и с места ДТП на машине скорой помощи был доставлен в больницу Семашко. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU