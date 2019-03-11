2019-03-11T10:36:02+03:00
Звезды

В конце апреля в Орле стартует театральный фестиваль «Крылья Победы»

На площадке «Свободного пространства» публике представят патриотические спектакли
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В середине весны, с 21 по 23 апреля, в Орле стартует театральный фестиваль «Крылья Победы». На площадке «Свободного пространства» согласно тематике программы публике представят спектакли патриотической направленности.

- В рамках фестиваля могут проводиться мастер-классы, творческие встречи, научно-практические конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия, - рассказали «КП» организаторы.

Напомним, участниками фестиваля станут отечественные театральные коллективы, режиссеры, актеры, драматурги, художники, педагоги, театроведы, критики, продюсеры.

Билеты в кассах и на сайте театра "Свободное пространство".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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