В конце апреля в Орле стартует театральный фестиваль «Крылья Победы»
В середине весны, с 21 по 23 апреля, в Орле стартует театральный фестиваль «Крылья Победы». На площадке «Свободного пространства» согласно тематике программы публике представят спектакли патриотической направленности.
- В рамках фестиваля могут проводиться мастер-классы, творческие встречи, научно-практические конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия, - рассказали «КП» организаторы.
Напомним, участниками фестиваля станут отечественные театральные коллективы, режиссеры, актеры, драматурги, художники, педагоги, театроведы, критики, продюсеры.
Билеты в кассах и на сайте театра "Свободное пространство".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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