11-летняя девочка попала под колеса иномарки на рынке в Орле
11-летняя девочка попала под колеса авто на рынке в Орле. ДТП произошло в воскресенье утром, 9 марта в районе дома № 13 на улице Черкасской.
Водитель «Фольксваген Тигуан» следовала со стороны переулка Воскресенского в направлении переулка Рыночного и наехала на юного пешехода. Девочка шла вместе с родителями вдоль обочины справа от машины.
- В результате ДТП пешеход получила травмы и была отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»