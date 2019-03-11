11-летняя девочка попала под колеса иномарки на рынке в Орле

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-11T10:31:05+03:00

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11-летняя девочка попала под колеса авто на рынке в Орле. ДТП произошло в воскресенье утром, 9 марта в районе дома № 13 на улице Черкасской.

Водитель «Фольксваген Тигуан» следовала со стороны переулка Воскресенского в направлении переулка Рыночного и наехала на юного пешехода. Девочка шла вместе с родителями вдоль обочины справа от машины.

- В результате ДТП пешеход получила травмы и была отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU