СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-11T09:44:55+03:00

В Орле «Ларгус» сдавал задом и сбил женщину Фото: Архив "КП"

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ДТП неподалеку от дома № 50 по Наугорскому шоссе в Орле произошло в воскресенье ночью, 9 марта. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» при движении задним ходом наехал на женщину.

- В результате ДТП пешеход получила травмы. На машине скорой помощи ее доставили в больницу Семашко. Госпитализация женщине не потребовалась, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU