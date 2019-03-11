2019-03-11T09:44:55+03:00
Происшествия

В Орле «Ларгус» сдавал задом и сбил женщину

Пешеходу потребовалась помощь медиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле «Ларгус» сдавал задом и сбил женщинуВ Орле «Ларгус» сдавал задом и сбил женщинуФото: Архив "КП"
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ДТП неподалеку от дома № 50 по Наугорскому шоссе в Орле произошло в воскресенье ночью, 9 марта. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» при движении задним ходом наехал на женщину.

- В результате ДТП пешеход получила травмы. На машине скорой помощи ее доставили в больницу Семашко. Госпитализация женщине не потребовалась, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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