В Орле «Ларгус» сдавал задом и сбил женщину
Пешеходу потребовалась помощь медиков
В Орле «Ларгус» сдавал задом и сбил женщинуФото: Архив "КП"
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ДТП неподалеку от дома № 50 по Наугорскому шоссе в Орле произошло в воскресенье ночью, 9 марта. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» при движении задним ходом наехал на женщину.
- В результате ДТП пешеход получила травмы. На машине скорой помощи ее доставили в больницу Семашко. Госпитализация женщине не потребовалась, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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