Закладчика «синтетики» поймали полицейские в Орле

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-11T09:46:56+03:00

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30-летнего мужчину задержали в Орле полицейские по подозрению в сбыте запрещенных веществ. Закладчика поймали с поличным на одной из улиц города. При нем стражи порядка нашли наркотик.

- Согласно проведенному исследованию, изъятое оказалось синтетическим наркотиком весом 4,75 грамма, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчина заключен под стражу. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU