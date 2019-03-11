2019-03-11T09:46:56+03:00
Происшествия

Закладчика «синтетики» поймали полицейские в Орле

30-летнего мужчину заключили под стражу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Закладчика «синтетики» поймали полицейские в ОрлеЗакладчика «синтетики» поймали полицейские в ОрлеФото: Архив "КП"
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30-летнего мужчину задержали в Орле полицейские по подозрению в сбыте запрещенных веществ. Закладчика поймали с поличным на одной из улиц города. При нем стражи порядка нашли наркотик.

- Согласно проведенному исследованию, изъятое оказалось синтетическим наркотиком весом 4,75 грамма, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчина заключен под стражу. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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