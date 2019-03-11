СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-11T09:07:24+03:00

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В Орле с юбилеем поздравили мать погибшего героя-афганца Лидию Ивановну Костромичеву. 10 марта женщине вручили благодарность городской администрации.

Сын старушки, Владимир Костромичев, закончил Московское высшее военное общевойсковое училище и с 1985 года до самой гибели в 1986 году принимал участие в операциях по уничтожению банд мятежников. Также был командиром взвода отдельного батальона охраны.

Посмертно старшего лейтенанта наградили орденом «Красной звезды» за мужество и героизм. В 2017 году в орловской школе № 7 ему открыли мемориальную доску.

ИСТОЧНИК KP.RU