Мороз ночью, оттепель днем: весна не спешит закрепиться в Орле

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-10T12:09:57+03:00

Столбики термометров на будущей неделе покажут от -5 до +5 градусов

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Грядущая рабочая неделя, 11-15 марта, в Орле не будет по-весеннему теплой. В ночные часы ожидается мороз, днем метеорологи обещают не больше +4 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 11 марта будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер южный 4 м/с, температура от +1 до +5 выше нуля.

Во вторник 12 числа снова облачно. Осадки в виде дождя и снега, ветер будет дуть запада со скоростью 6 м/с, температура составит -3 ночью и до +2 днем.

В среду 13 марта облачность переменная, небольшой дождь. Ветер сохранит направление, скорость его составит 4 м/с, столбики термометров ночью покажут -5 градусов, днем доберутся до отметки в +3 выше нуля.

14 марта, в четверг, снова от -5 до +3. Будет то солнечно, то пасмурно, осадков не предвидится, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6 м/с.

В пятницу, 15 числа, в ночные часы метеорологи прогнозируют -4 градуса, в дневные до +2. Ветер сохранит направление и скорость, облачность переменная, без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU