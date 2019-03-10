В Орле иномарка опрокинулась на крышу

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-10T11:57:18+03:00

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Накануне, 9 марта, в Орле легковая иномарка опрокинулась на крышу. Водителю потребовалась госпитализация.

Авария случилась в пятом часу утра на Раздольной улице областного центра. 33-летний водитель потерял контроль над авто и в районе 105 дома машина перевернулась.

- В результате ДТП водитель был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU