2019-03-10T11:57:18+03:00
Происшествия

В Орле иномарка опрокинулась на крышу

Водитель госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Накануне, 9 марта, в Орле легковая иномарка опрокинулась на крышу. Водителю потребовалась госпитализация.

Авария случилась в пятом часу утра на Раздольной улице областного центра. 33-летний водитель потерял контроль над авто и в районе 105 дома машина перевернулась.

- В результате ДТП водитель был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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