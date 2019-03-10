В Орле иномарка опрокинулась на крышу
Водитель госпитализирован
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:
Накануне, 9 марта, в Орле легковая иномарка опрокинулась на крышу. Водителю потребовалась госпитализация.
Авария случилась в пятом часу утра на Раздольной улице областного центра. 33-летний водитель потерял контроль над авто и в районе 105 дома машина перевернулась.
- В результате ДТП водитель был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте аварии работали полицейские и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»