СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-09T11:36:05+03:00

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На Орловщине почтили память Героя России Алексея Скворцова. 7 марта Сотрудники орловского ОМОН побывали в селе Нижние Ольшаны Должанского района, где 45 лет назад родился их коллега.

С того дня, как скончался Алексей Скворцов, прошло уже 23 года. Прапорщик милиции ОМОН героически погиб, прикрывая товарищей от обстрела боевиков в Чечне.

Сотрудники отряда Росгвардии возложили цветы к месту захоронения бойца, и почтили его память минутой молчания. Затем навестили его маму, Татьяну Скворцову. После смерти сына правоохранители регулярно помогают ей в решении бытовых и хозяйственных вопросов.

- В сельской школе имени Героя России был организован Урок Мужества. Ребята познакомились с образцами форменного обмундирования и спецсредств отряда. Учащимся рассказали, какие задачи ежедневно выполняют бойцы спецподразделения, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU