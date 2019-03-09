СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-09T10:39:26+03:00

Вместе с документами женщинам вручали цветы и открытки

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С 8 марта в Орле поздравили посетительниц миграционного центра. Вместе с документами женщинам вручали праздничные подарки.

Дарить хорошее настроение орловчанкам в преддверие Международного женского дня стало доброй традицией для сотрудников управления. Такому вниманию женщины были приятно удивлены.

-Вручая паспорта, сотрудники дарили посетительницам цветы и специально разработанные открытки с символикой акции «Восьмое марта в каждый дом», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU