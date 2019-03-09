2019-03-09T10:20:13+03:00
Происшествия

Больше четырех лет орловец проведет в тюрьме за кражу

Мужчина незаконно влез в чужой дом и похитил дорогое имущество
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Больше четырех лет орловец проведет в тюрьме за кражуБольше четырех лет орловец проведет в тюрьме за кражуФото: Архив "КП"
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Жителя Новодеревеньковского района осудили за кражу. Ранее судимый мужчина был снова признан виновным в краже.

Орловец незаконно влез в чужой дом и хозяйственную постройку. Оттуда мужчина похитил имущество на общую сумму более 40 тысяч рублей.

- На основании статьи 69 УК РФ суд назначил орловскому жителю окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

Пока приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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