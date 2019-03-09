СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-09T10:20:13+03:00

Больше четырех лет орловец проведет в тюрьме за кражу Фото: Архив "КП"

Мужчина незаконно влез в чужой дом и похитил дорогое имущество

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Жителя Новодеревеньковского района осудили за кражу. Ранее судимый мужчина был снова признан виновным в краже.

Орловец незаконно влез в чужой дом и хозяйственную постройку. Оттуда мужчина похитил имущество на общую сумму более 40 тысяч рублей.

- На основании статьи 69 УК РФ суд назначил орловскому жителю окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

Пока приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU