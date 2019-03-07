За нападение с ножом на собственную мать орловец отправится в колонию

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-07T15:05:30+03:00

Четыре года он будет коротать в ИК общего режима

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В Орле областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного мужчины, напавшего с ножом на собственную мать. Ближайшие четыре года горе-сын будет коротать в колонии.

Конфликт между мужчиной и его матерью произошел во время совместной попойки. Тогда орловец схватил нож и ударил им пожилую женщину, повредив плечевую артерию. Дебошир спохватился и сам вызвал скорую. Медики успели вовремя оказать помощь истекающей кровью женщине.

- С учетом поведения подсудимого после совершения преступления и иных юридически значимых обстоятельств, суд назначил ему наказание по совокупности приговоров (в июле 2017 года он был осужден за покушение на грабеж с применением насилия к условному наказанию) – в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU