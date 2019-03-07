2019-03-07T15:05:30+03:00
Происшествия

За нападение с ножом на собственную мать орловец отправится в колонию

Четыре года он будет коротать в ИК общего режима
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного мужчины, напавшего с ножом на собственную мать. Ближайшие четыре года горе-сын будет коротать в колонии.

Конфликт между мужчиной и его матерью произошел во время совместной попойки. Тогда орловец схватил нож и ударил им пожилую женщину, повредив плечевую артерию. Дебошир спохватился и сам вызвал скорую. Медики успели вовремя оказать помощь истекающей кровью женщине.

- С учетом поведения подсудимого после совершения преступления и иных юридически значимых обстоятельств, суд назначил ему наказание по совокупности приговоров (в июле 2017 года он был осужден за покушение на грабеж с применением насилия к условному наказанию) – в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев приглашают отпраздновать Масленицу на Богатырской заставе
Представители британских вузов высоко оценили научный доклад орловской студентки-медика
На светофоры и «лежачих полицейских» в Орле потратят несколько миллионов
На Орловщине торговцев сомнительной рыбой оштрафовали на круглую сумму
Экс-глава администрации Орла возглавил трудовую инспекцию региона
В Орле инспекторы ГИБДД поздравили дам-водителей общественного транспорта
С 8 Марта орловских дам поздравили стражи порядка
Детские гольфы орловской фабрики вошли в сотню лучших товаров России
Жилой дом на двух хозяев полыхал в Ливнах
Главное не победа, а участие: орловские судьи вернулись с первенства по лыжным гонкам
С начала 2019 года в Орловской области на свет появились почти тысяча детей
Орловчанки с ограниченными возможностями здоровья поборолись за звание «золушки»
МЧС за «Безопасную масленицу»: в Орле спасатели проведут акцию в День проводов зимы
Гонка и продажа самогона обернулись для двоих жителей Орла уголовным делом
В праздничные выходные в Орле потеплеет
Орловские полицейские и школьники отпраздновали 46-летие отрядов ЮИД
Орловчанок поздравили с 8 марта праздничным концертом
У орловца дома полицейские нашли наркотики
Он и Она на одной сцене: в орловском театре Тургенева состоялась премьера о любви
В Орле регоператор пустит дополнительную технику для сбора мусора
В Орловской области из поселка Глазуновка в село Тагино снова будет ходить автобус
В 2019 году в Орле отремонтируют более 9 километров дорог
С начала 2019 года в ДТП на Орловщине погибли 16 человек
Команда орловской молодежи стала призером военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова»