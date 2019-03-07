2019-03-07T15:02:08+03:00
Общество

Представители британских вузов высоко оценили научный доклад орловской студентки-медика

На конференции девушка выступила с московским соавтором своего проекта
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Представители зарубежных вузов высоко оценили научный доклад орловской студентки-медика. На Российско-Британскойконференции девушка выступила с московским соавтором своего проекта.

Мероприятие прошло в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Молодые ученые и исследователи из России и Великобритании поделились друг с другом опытом.

От Орловской области выступила первокурсница магистратуры по направлению «Биотехнические системы и технологии», стажёр-исследователь центра биомедицинской фотоники ОГУ Евгения Серёгина. Доклад девушка готовила совместно с аспирантом кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Сеченовского Университета Геннадием Пьявченко. По итогам конференции соавтора орловчанки наградили дипломом «Best Presenter Award».

ИСТОЧНИК KP.RU

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