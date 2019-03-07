На светофоры и «лежачих полицейских» в Орле потратят несколько миллионов

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-07T14:57:05+03:00

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В этом году в Орле больше 9 миллионов рублей вложат в безопасность участников дорожного движения. В городе появится несколько новых светофоров, «лежачих полицейских», пешеходных ограждений.

Светофоры появятся на улице Московской в районе дома №126, пересечении Горького и Андрианова, Лескова и Тургенева, Латышских стрелков и Тамбовской. Их установка обойдется в 3,3 миллиона рублей городскому бюджету.

-А еще чуть больше 2 миллионов потратят на светофоры при пересечении улиц Пушкина и Трамвайного переулка, а также улицы Горького и Красноармейской. Деньги выделил областной дорожный фонд, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Также придется потратиться на дорожные знаки – их установка обойдется в 750 тысяч рублей – и пешеходный ограждений. «Заборчиков» купят и поставят на 800 тысяч. А еще полтора миллиона вложат в оборудование пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU