2019-03-07T13:32:30+03:00
Общество

На Орловщине торговцев сомнительной рыбой оштрафовали на круглую сумму

Из оборота изъято больше двухсот партий товара
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области региональный Роспотребнадзор рассказал о результатах проверок продавцов рыбы и морепродуктов. В 2018 году из оборота специалисты изъяли больше двухсот партий этого товара, а торговцев оштрафовали на круглую сумму.

Так, в прошлом году сотрудники ведомства 232 предприятия, осуществляющих оборот рыбы. Они взяли почти 300 проб продукции, из них нормам не соответствовали 9.

- Из оборота изъято 222 партии рыбы и морепродуктов объемом 876,1 кг, находившихся в реализации без маркировки, документов подтверждающих качество и безопасность, не соответствующих требованиям к маркировке по содержанию глазури, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Общая сумма штрафов составила больше 860 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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