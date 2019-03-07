2019-03-07T12:25:21+03:00
Общество

В Орле инспекторы ГИБДД поздравили дам-водителей общественного транспорта

Женщинам, управляющим автобусами, троллейбусами и трамваями вручили цветы и открытки
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Орловчанок-водителей общественного транспорта с наступающим 8 марта поздравили госавтоинспекторы. В предпраздничный день дамам, работа у которых вовсе не женская, вручили цветы и адресовали поздравления.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле водителя троллейбусов и трамваев из числа прекрасной половины человечества встречаешь чаще, чем мужчин. Реже можно увидеть даму, управляющую маршруткой, но все же встречаются и такие автоледи. Накануне Международного женского дня сотрудники городской Госавтоинспекции останавливали транспорт не для того, чтобы проверить документы.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

- Автоинспекторы останавливали женщин - водителей, находящихся в своем рабочем кресле, чтобы подарить цветы и открытки с поздравлениями. Большинство из дам признались, что услышать поздравления и получить цветы от офицеров полиции им было приятно вдвойне, так как все без исключения на взмах жезла реагировали одинаково – начинали искать документы для предъявления, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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