В Орле инспекторы ГИБДД поздравили дам-водителей общественного транспорта

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-07T12:25:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловчанок-водителей общественного транспорта с наступающим 8 марта поздравили госавтоинспекторы. В предпраздничный день дамам, работа у которых вовсе не женская, вручили цветы и адресовали поздравления.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле водителя троллейбусов и трамваев из числа прекрасной половины человечества встречаешь чаще, чем мужчин. Реже можно увидеть даму, управляющую маршруткой, но все же встречаются и такие автоледи. Накануне Международного женского дня сотрудники городской Госавтоинспекции останавливали транспорт не для того, чтобы проверить документы.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

- Автоинспекторы останавливали женщин - водителей, находящихся в своем рабочем кресле, чтобы подарить цветы и открытки с поздравлениями. Большинство из дам признались, что услышать поздравления и получить цветы от офицеров полиции им было приятно вдвойне, так как все без исключения на взмах жезла реагировали одинаково – начинали искать документы для предъявления, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU