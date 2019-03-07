В Орле инспекторы ГИБДД поздравили дам-водителей общественного транспорта
Орловчанок-водителей общественного транспорта с наступающим 8 марта поздравили госавтоинспекторы. В предпраздничный день дамам, работа у которых вовсе не женская, вручили цветы и адресовали поздравления.
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
В Орле водителя троллейбусов и трамваев из числа прекрасной половины человечества встречаешь чаще, чем мужчин. Реже можно увидеть даму, управляющую маршруткой, но все же встречаются и такие автоледи. Накануне Международного женского дня сотрудники городской Госавтоинспекции останавливали транспорт не для того, чтобы проверить документы.
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
- Автоинспекторы останавливали женщин - водителей, находящихся в своем рабочем кресле, чтобы подарить цветы и открытки с поздравлениями. Большинство из дам признались, что услышать поздравления и получить цветы от офицеров полиции им было приятно вдвойне, так как все без исключения на взмах жезла реагировали одинаково – начинали искать документы для предъявления, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU