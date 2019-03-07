С 8 Марта орловских дам поздравили стражи порядка
Орловские полицейские продолжают предпраздничные мероприятия, в рамках акции «Восьмое марта в каждый дом». Стражи порядка поздравляют жительниц Орла и области в преддверии Международного женского дня.
Фото: УМВД России по Орловской области
Особое внимание правоохранители уделили тем, кто много лет отдал службе в милиции и полиции. Женщин-пенсионеров особенно порадовали не только цветы и подарки, но и внимание молодых коллег. Не оставили без праздничного настроения матерей и вдов погибших при исполнении обязанностей коллег. Во время встреч полицейские предлагали свою помощь в решении волнующих вопросов и приглашали на праздничные мероприятия. Отдельно стражи порядка поздравили воспитанниц подшефных школ.
Фото: УМВД России по Орловской области
- В Дмитровском районе учениц и педагогов полицейские поздравили в специальной общеобразовательной школе-интернате. В преддверии Международного женского дня сотрудники посетили также Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками и Болховскую общеобразовательную школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU