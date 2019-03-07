2019-03-07T12:06:17+03:00
Общество

С 8 Марта орловских дам поздравили стражи порядка

Полицейские встретились с женщинами-ветеранами, вдовами погибших сотрудников службы и воспитанницами подшефных школ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Орловские полицейские продолжают предпраздничные мероприятия, в рамках акции «Восьмое марта в каждый дом». Стражи порядка поздравляют жительниц Орла и области в преддверии Международного женского дня.

Фото: УМВД России по Орловской области

Фото: УМВД России по Орловской области

Особое внимание правоохранители уделили тем, кто много лет отдал службе в милиции и полиции. Женщин-пенсионеров особенно порадовали не только цветы и подарки, но и внимание молодых коллег. Не оставили без праздничного настроения матерей и вдов погибших при исполнении обязанностей коллег. Во время встреч полицейские предлагали свою помощь в решении волнующих вопросов и приглашали на праздничные мероприятия. Отдельно стражи порядка поздравили воспитанниц подшефных школ.

Фото: УМВД России по Орловской области

Фото: УМВД России по Орловской области

- В Дмитровском районе учениц и педагогов полицейские поздравили в специальной общеобразовательной школе-интернате. В преддверии Международного женского дня сотрудники посетили также Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками и Болховскую общеобразовательную школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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