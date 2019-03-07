Главное не победа, а участие: орловские судьи вернулись с первенства по лыжным гонкам

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-07T11:05:53+03:00

За звание лучших спортсменов на соревнованиях им предстояло сразиться с представителями 22-х регионов России

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Орловские судьи вернулись с первенства по лыжным гонкам. Соревнования состоялись 2 и 3 марта в Республике Коми на республиканском стадионе имени Раисы Сметаниной. За звание лучших спортсменов на соревнованиях им предстояло сразиться с представителями 22-х регионов России.

Более 120 человек соревновались как в личных, так и в командных зачетах. Честь орловской области защищали Владимир Логаш, председатель Урицкого районного суда Орловской области, и Дмитрий Горинов, ИО заместителя председателя Мценского районного суда в селе Корсаково.

В этом году орловцы не заняли призовых мест. Но для себя судьи показали хорошие результаты и не огорчились.

- Организация и проведение соревнований прошли на высшем уровне. Трассы – великолепные! К сожалению, Орловская область была представлена только двумя участниками, и мы не смогли набрать команду в эстафету. После таких соревнований появилась новая мотивация тренироваться, чтобы уже в следующий раз побороться за призовые места, - поделился Дмитрий Горинов.

Кроме лыжных забегов участники соревнований познакомились и пообщались с четырехкратной олимпийской чемпионкой Раисой Сметаниной, посетили её дом-музей. Также судьи побывали в этнографическом музее и филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU