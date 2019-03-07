СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-07T10:48:13+03:00

С начала 2019 года в Орловской области на свет появились почти тысяча детей Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Изменить размер текста: A A

С начала 2019 года в Орловской области на свет появились почти тысяча детей. Эти данные подчитаны региональным отделением Фонда социального страхования России.

Согласно статистике Фонда, 218 жительниц области сейчас получают пособие. Пособия по уходу за ребенком до полутора лет выплачивают 4393 орловским женщинам. Из них у 39 мам родились двойни, у двух — тройни. К началу марта 15 женщин Орловщины стали мамами в возрасте до 20 лет, 50 – после сорока.

Всего в 2019 году Фонд социального страхования России планирует выплатить почти 800 миллионов рублей пособиями.

ИСТОЧНИК KP.RU