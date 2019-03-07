2019-03-07T10:48:13+03:00
Общество

С начала 2019 года в Орловской области на свет появились почти тысяча детей

У двух орловских мам родились тройни
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
С начала 2019 года в Орловской области на свет появились почти тысяча детейС начала 2019 года в Орловской области на свет появились почти тысяча детейФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

С начала 2019 года в Орловской области на свет появились почти тысяча детей. Эти данные подчитаны региональным отделением Фонда социального страхования России.

Согласно статистике Фонда, 218 жительниц области сейчас получают пособие. Пособия по уходу за ребенком до полутора лет выплачивают 4393 орловским женщинам. Из них у 39 мам родились двойни, у двух — тройни. К началу марта 15 женщин Орловщины стали мамами в возрасте до 20 лет, 50 – после сорока.

Всего в 2019 году Фонд социального страхования России планирует выплатить почти 800 миллионов рублей пособиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За нападение с ножом на собственную мать орловец отправится в колонию
Орловцев приглашают отпраздновать Масленицу на Богатырской заставе
Представители британских вузов высоко оценили научный доклад орловской студентки-медика
На светофоры и «лежачих полицейских» в Орле потратят несколько миллионов
На Орловщине торговцев сомнительной рыбой оштрафовали на круглую сумму
Экс-глава администрации Орла возглавил трудовую инспекцию региона
В Орле инспекторы ГИБДД поздравили дам-водителей общественного транспорта
С 8 Марта орловских дам поздравили стражи порядка
Детские гольфы орловской фабрики вошли в сотню лучших товаров России
Жилой дом на двух хозяев полыхал в Ливнах
Главное не победа, а участие: орловские судьи вернулись с первенства по лыжным гонкам
Орловчанки с ограниченными возможностями здоровья поборолись за звание «золушки»
МЧС за «Безопасную масленицу»: в Орле спасатели проведут акцию в День проводов зимы
Гонка и продажа самогона обернулись для двоих жителей Орла уголовным делом
В праздничные выходные в Орле потеплеет
Орловские полицейские и школьники отпраздновали 46-летие отрядов ЮИД
Орловчанок поздравили с 8 марта праздничным концертом
У орловца дома полицейские нашли наркотики
Он и Она на одной сцене: в орловском театре Тургенева состоялась премьера о любви
В Орле регоператор пустит дополнительную технику для сбора мусора
В Орловской области из поселка Глазуновка в село Тагино снова будет ходить автобус
В 2019 году в Орле отремонтируют более 9 километров дорог
С начала 2019 года в ДТП на Орловщине погибли 16 человек
Команда орловской молодежи стала призером военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова»