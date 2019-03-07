2019-03-07T09:00:31+03:00
Общество

Орловские полицейские и школьники отпраздновали 46-летие отрядов ЮИД

Взрослые и юные инспекторы провели профилактическую акцию в Троснянской школе
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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В Орловской области полицейские и школьники отпраздновали 46-летие отрядов ЮИД. 6 марта взрослые и юные инспекторы провели профилактическую акцию в Троснянской школе.

В патрульном автомобиле развернулась информационная площадка с тематическими плакатами, памятками и книгами об истории ЮИДовского движения. Юные инспекторы движения беседовали с водителями и пешеходами о безопасности на дорогах. В ответ те оставляли на праздничном плакате свои поздравления.

- Посетители «выставки» узнали, что отряды ЮИД – добровольные объединения школьников, которые создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного движения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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