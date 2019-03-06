Орловчанок поздравили с 8 марта праздничным концертом

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-06T17:47:36+03:00

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Орловчанок накануне 8 марта поздравили с праздником. Сегодня в театре имени Тургенева для дам состоялся театрализованный концерт.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

С Международным женским днем горожанок пришел поздравить губернатор.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

- Женщины плодотворно трудятся на государственной и муниципальной службе, добиваются успехов в бизнесе. При их непосредственном участии многое делается по таким направлениям, как воспитание подрастающего поколения, подготовка кадров, укрепление семьи и семейных ценностей, поддержка материнства и детства. Все это крайне необходимо и востребовано в современном обществе и заслуживает искренней благодарности и самой высокой оценки, - отметил Андрей Клычков.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

А затем гостьи театра стали зрительницами концерта – хореографических, вокальных номеров.

ИСТОЧНИК KP.RU