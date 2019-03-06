Орловчанок поздравили с 8 марта праздничным концертом
Орловчанок накануне 8 марта поздравили с праздником. Сегодня в театре имени Тургенева для дам состоялся театрализованный концерт.
Фото: пресс-служба Администрации Орла
С Международным женским днем горожанок пришел поздравить губернатор.
Фото: пресс-служба Администрации Орла
- Женщины плодотворно трудятся на государственной и муниципальной службе, добиваются успехов в бизнесе. При их непосредственном участии многое делается по таким направлениям, как воспитание подрастающего поколения, подготовка кадров, укрепление семьи и семейных ценностей, поддержка материнства и детства. Все это крайне необходимо и востребовано в современном обществе и заслуживает искренней благодарности и самой высокой оценки, - отметил Андрей Клычков.
Фото: пресс-служба Администрации Орла
А затем гостьи театра стали зрительницами концерта – хореографических, вокальных номеров.
ИСТОЧНИК KP.RU