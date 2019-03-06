Он и Она на одной сцене: в орловском театре Тургенева состоялась премьера о любви

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-06T15:38:02+03:00

Страсть, безумие, сила и слабость – все это о «Любви длиною в жизнь»

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В субботу, 2 марта, на основной сцене Орловского академического театра Тургенева состоялась премьера праздничного концерта «Любовь длиною в жизнь». Концерт стал настоящим весенним подарком для орловских театралов, взволновавшим даже самые непреступные сердца.

На одной сцене столкнулись два мира – мужской и женский, серьезный и игривый, грустный и бесшабашно веселый. Каждый выход актеров на сцену стал маленькой историей любви мужчины и женщины. Иногда мимолетной, иногда пронесенной через всю жизнь, трагичной или трогательно-романтичной.

Премьера о страсти, безумии, силе и слабостиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С замиранием сердца вслушивались зрители в слова «С любимыми не расставайтесь» из «Баллада о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова, «Все начинается с любви» Роберта Рождественского, подпевали любимым песням из отечественных фильмов и мировой классики.

Каждый в этот вечер подумал о своей маленькой истории и все-таки пришел к выводу – друг без друга эти два мира не могут!

Следующий показ состоится 30 апреля, не пропустите!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА, ГДЕ?

Пл. Ленина, 2

30 апреля 18.30

ИСТОЧНИК KP.RU