Он и Она на одной сцене: в орловском театре Тургенева состоялась премьера о любви
В субботу, 2 марта, на основной сцене Орловского академического театра Тургенева состоялась премьера праздничного концерта «Любовь длиною в жизнь». Концерт стал настоящим весенним подарком для орловских театралов, взволновавшим даже самые непреступные сердца.
На одной сцене столкнулись два мира – мужской и женский, серьезный и игривый, грустный и бесшабашно веселый. Каждый выход актеров на сцену стал маленькой историей любви мужчины и женщины. Иногда мимолетной, иногда пронесенной через всю жизнь, трагичной или трогательно-романтичной.
Премьера о страсти, безумии, силе и слабостиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
С замиранием сердца вслушивались зрители в слова «С любимыми не расставайтесь» из «Баллада о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова, «Все начинается с любви» Роберта Рождественского, подпевали любимым песням из отечественных фильмов и мировой классики.
Каждый в этот вечер подумал о своей маленькой истории и все-таки пришел к выводу – друг без друга эти два мира не могут!
Следующий показ состоится 30 апреля, не пропустите!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
КОГДА, ГДЕ?
Пл. Ленина, 2
30 апреля 18.30
ИСТОЧНИК KP.RU
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