СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-06T13:25:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Орле отремонтируют более 9 километров дорог. В программу ремонта войдут четыре участка. Речь идет оКромском шоссе, улицах Комсомольской, Московской и Северной.

- Конкурсные процедуры по всем четырем объектам уже объявлены. Заказчиком работ выступило УКХ. Как и в прошлом году, к контролю за качеством работ планируется привлечь лабораторию «Орелгосзаказчика», - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что в Орле составили и резервный перечень для ремонта дорог. Согласно этому списку, в надлежащее состояние планируется привести улицу Грузовую, обустроить пешеходные переходы в районе пересечения улиц Московской, Грузовой и Старо-Московской.

ИСТОЧНИК KP.RU