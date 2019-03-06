Команда орловской молодежи стала призером военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-06T12:30:28+03:00

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Команда орловской молодежи стала призером 10-й юбилейной военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова» в Архангельской области. В игре спортсмены центра «Десантник» заняли почетное второе место.

Бойцам предстояло преодолеть 20 команд из Архангельской, Вологодской, Ярославской, Орловской, Рязанской областей и Санкт-Петербурга. Более 200 человек сразились в эстафете из семи этапов.

Игра включала в себя разборку-сборку автомата, лаз по-пластунски, метание саперной лопатки и гранаты, транспортировку раненого и боеприпасов, стрельбу, физическую подготовку и теоретический этап. Общая протяжность сложной трассы составила порядка 1,5 километров.

- Команду центра «Десантник», в которую вошли Дмитрий Азимков, Илья Гуркин, Николай Мартынов, Дарина Пожаркина, Ольга Терехова, Александра Терехова, готовил педагог дополнительного образования Евгений Поддубко. Ребята тренировались ходить на лыжах, учили теорию. Несмотря на все сложности, юные десантники справились и с волнением, и с заданиями на «отлично», - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU