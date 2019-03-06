2019-03-06T12:30:28+03:00
Общество

Команда орловской молодежи стала призером военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова»

В игре спортсмены заняли почетное второе место
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
Изменить размер текста:

Команда орловской молодежи стала призером 10-й юбилейной военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова» в Архангельской области. В игре спортсмены центра «Десантник» заняли почетное второе место.

Бойцам предстояло преодолеть 20 команд из Архангельской, Вологодской, Ярославской, Орловской, Рязанской областей и Санкт-Петербурга. Более 200 человек сразились в эстафете из семи этапов.

Игра включала в себя разборку-сборку автомата, лаз по-пластунски, метание саперной лопатки и гранаты, транспортировку раненого и боеприпасов, стрельбу, физическую подготовку и теоретический этап. Общая протяжность сложной трассы составила порядка 1,5 километров.

- Команду центра «Десантник», в которую вошли Дмитрий Азимков, Илья Гуркин, Николай Мартынов, Дарина Пожаркина, Ольга Терехова, Александра Терехова, готовил педагог дополнительного образования Евгений Поддубко. Ребята тренировались ходить на лыжах, учили теорию. Несмотря на все сложности, юные десантники справились и с волнением, и с заданиями на «отлично», - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Он и Она на одной сцене: в орловском театре Тургенева состоялась премьера о любви
В Орле регоператор пустит дополнительную технику для сбора мусора
В Орловской области из поселка Глазуновка в село Тагино снова будет ходить автобус
В 2019 году в Орле отремонтируют более 9 километров дорог
На Орловщине мужчина спрятал в своем доме 37 граммов марихуаны
С начала 2019 года в ДТП на Орловщине погибли 16 человек
В Орле объявили конкурс на лучших композиторов-любителей
Орловцу грозит 13 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет
До 200 тысяч рублей получат орловские ветераны на ремонт своего жилья
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Воронежский государственный университет подписали дорожную карту сотрудничества
На трассе «Орел-Тамбов» ВАЗ, проехав на «красный», учинил ДТП с фурой
Шесть месяцев будет трудиться орловец на исправительных работах за неуплату алиментов
30-летнего орловца вытащили пожарные из горящей квартиры в одном из поселков области
Тюльпаны и открытки: в Орле участковые поздравили женщин с наступающими праздниками
В Орле лихач на «Приоре» протаранил малолитражку «Киа»
В Орле отпразднуют годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Трое орловских жителей попались на попытках краж
Орловские женщины покажут свои таланты на выставке
Почти за полтора миллиона рублей благоустроят братское кладбище жертв фашизма в Орле
В Орле полицейские нашли вора по оставшимся следам на земле
За сутки из Орла вывезли 430 кубометров снега
В Орле число маршруток в сторону улицы Раздольной станет больше
Протекающие крыши продолжают беспокоить орловцев
Орловцы поделятся героическими историями своих семей
В орловскую колонию в мешках с картошкой привезли метамфетамин и марихуану
В Орле на мосту «Дружба» отремонтировали асфальт