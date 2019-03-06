На трассе «Орел-Тамбов» ВАЗ, проехав на «красный», учинил ДТП с фурой
Двое получили травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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На трассе «Орел-Тамбов» ВАЗ, проехав на «красный», учинил ДТП. Авария произошла во вторник, 5 марта. 26-летний водитель «ВАЗ-11193» двигался по улице Городнянского города Ливны. Автомобиль проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой «Вольво FH».
- В результате ДТП водитель и 40-летняя пассажирка «ВАЗа» получили травмы, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых три человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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