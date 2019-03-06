Шесть месяцев будет трудиться орловец на исправительных работах за неуплату алиментов
Мужчина задолжал за содержание своих несовершеннолетних детей 25 тысяч рублей
Шесть месяцев будет трудиться орловец на исправительных работах за неуплату алиментовФото: Архив "КП"
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Жителя Краснозоренского района Орловской области осудили за неуплату алиментов. За содержание своих несовершеннолетних детей мужчина задолжал 25 тысяч рублей.
Орловец знал о своей обязанности и уже был наказан административно. Но мужчина продолжил не платить.
- Суд признал орловского жителя виновным и назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU