СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-06T10:09:40+03:00

Шесть месяцев будет трудиться орловец на исправительных работах за неуплату алиментов Фото: Архив "КП"

Мужчина задолжал за содержание своих несовершеннолетних детей 25 тысяч рублей

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Жителя Краснозоренского района Орловской области осудили за неуплату алиментов. За содержание своих несовершеннолетних детей мужчина задолжал 25 тысяч рублей.

Орловец знал о своей обязанности и уже был наказан административно. Но мужчина продолжил не платить.

- Суд признал орловского жителя виновным и назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU