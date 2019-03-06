Тюльпаны и открытки: в Орле участковые поздравили женщин с наступающими праздниками

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-06T09:38:47+03:00

Подарки полицейские вручали дамам на своих участках и напоминали им о бдительности

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С наступающим женским праздником поздравили в Орле местных жительниц участковые. В рамках Всероссийской акции МВД «8 Марта – в каждый дом» полицейские вышли на свои участки и вручили дамам весенние тюльпаны и памятки-открытки с пожеланиями.

Фото: УМВД России по Орловской области

- Такое внимание со стороны сотрудников органов внутренних дел приятно удивило каждую из встреченных женщин. Они признавались, что не ожидали подобных знаков внимания, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Фото: УМВД России по Орловской области

Участковые также напомнили орловчанкам быть бдительными в общении с незнакомцами. Стражи порядка рассказали женщинам алгоритм безопасного поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU