Тюльпаны и открытки: в Орле участковые поздравили женщин с наступающими праздниками
С наступающим женским праздником поздравили в Орле местных жительниц участковые. В рамках Всероссийской акции МВД «8 Марта – в каждый дом» полицейские вышли на свои участки и вручили дамам весенние тюльпаны и памятки-открытки с пожеланиями.
Фото: УМВД России по Орловской области
- Такое внимание со стороны сотрудников органов внутренних дел приятно удивило каждую из встреченных женщин. Они признавались, что не ожидали подобных знаков внимания, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Фото: УМВД России по Орловской области
Участковые также напомнили орловчанкам быть бдительными в общении с незнакомцами. Стражи порядка рассказали женщинам алгоритм безопасного поведения.
ИСТОЧНИК KP.RU