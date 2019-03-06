СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-06T09:17:10+03:00

В Орле отпразднуют годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле отпразднуют годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В честь пятилетней даты в городе пройдет фестиваль «Крымская весна».

Так, 16 марта, с 10 утра до 13 часов празднование развернется на ярмарках выходного дня. Таковых будет три. На Комсомольской площади развлекать орловцев будут артисты городского центра культуры, свои таланты покажут сотрудники ДК «Металлург» в Северном районе города, другие творческие коллективы выступят на площади Жукова.

- План мероприятий, посвященных пятилетию присоединения Крыма и Севастополя к России, будет дополняться, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU