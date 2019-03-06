СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-06T08:38:45+03:00

Она откроется уже сегодня в областном выставочном центре

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Орловские женщины покажут свои таланты на выставке. Она откроется уже сегодня, 6 марта, в Областном выставочном центре.

В выставке примут участие все женщины, занимающиеся творчеством: от вышивки и вязания до фотографии. Среди представительниц женского пола и известные орловские художники: Ольга Сорокина, Жанна Травинская, Людмила Алексеева, Ольга Тучнина, Любовь Жмакина. Свои произведения покажут также студенты художественных учебных заведений.

Открытие выставки к Международному женскому дню состоится в 16 часов.

Экспозиция продлится до 15 марта.

Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.

ИСТОЧНИК KP.RU