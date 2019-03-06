Орловские женщины покажут свои таланты на выставке
Она откроется уже сегодня в областном выставочном центре
Орловские женщины покажут свои таланты на выставкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
Орловские женщины покажут свои таланты на выставке. Она откроется уже сегодня, 6 марта, в Областном выставочном центре.
В выставке примут участие все женщины, занимающиеся творчеством: от вышивки и вязания до фотографии. Среди представительниц женского пола и известные орловские художники: Ольга Сорокина, Жанна Травинская, Людмила Алексеева, Ольга Тучнина, Любовь Жмакина. Свои произведения покажут также студенты художественных учебных заведений.
Открытие выставки к Международному женскому дню состоится в 16 часов.
Экспозиция продлится до 15 марта.
Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.
ИСТОЧНИК KP.RU