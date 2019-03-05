2019-03-05T15:17:31+03:00
Происшествия

В Орле полицейские нашли вора по оставшимся следам на земле

Мужчина пробрался в чужой дом и вынес из него мотокультиватор
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле полицейские нашли вора по оставшимся от него следам на землеВ Орле полицейские нашли вора по оставшимся от него следам на землеФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские нашли вора по оставшимся следам на земле. Мужчина пробрался в чужой дом и вынес из него мотокультиватор. О краже в полицию сообщили бдительные соседи. Они обратили внимание на разбитое стекло в частном доме. Стражи порядка, определив владельцев жилья, немедленно с ними связались.

- Оказалось, что неизвестные похитили мотокультиватор. После опроса возможных свидетелей на земле около дома были обнаружены следы, которые мог оставить преступник. Они привели сотрудников полиции к частным домам, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Причастным к краже оказался 21-летний орловец. В дом он залез вечером, разбив окно. Свой «улов» молодой человек спрятал гараже.

Стражи порядка возбудили в отношении орловца уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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