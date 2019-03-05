2019-03-05T13:45:42+03:00
Общество

Протекающие крыши продолжают беспокоить орловцев

Массовые обращения поступают чиновникам в городскую администрацию и через социальные сети
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Протекающие крыши продолжают беспокоить орловцевПротекающие крыши продолжают беспокоить орловцевФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Протекающие крыши продолжают беспокоить орловцев. Проблема обострилась после потепления. Массовые обращения поступают чиновникам в городскую администрацию и через социальные сети.

Есть два пути решения проблемы. Если в доме с протечками есть жилье в муниципальной собственности, то проверку состояния крыши проводит жилищный контроль управления городского хозяйства и транспорта. УК получают предписания, в случае их невыполнения — получают штрафы. Если в доме муниципальной собственности нет, крышей занимается управление региональной жилинспекции.

- Администрация города обратилась в департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области с предложением утвердить программу по ремонту кровель за счет средств Фонда капитального ремонта, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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