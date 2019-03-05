400 часов будет отрабатывать орловец за грабеж
Мужчина похитил у своего приятеля телефон во время алкогольных посиделок
400 часов будет отрабатывать орловец за грабежФото: Архив "КП"
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Орловский суд вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в грабеже.
Орловец открыто похитил у своего приятеля сотовый телефон. Гаджет стоимостью 6500 рублей мужчина присвоил себе во время распития с другом спиртного.
- Принимая во внимание, что орловец признал вину и полностью возместил причиненный ущерб, ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ, - рассказали "КП" в прокуратуре Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU