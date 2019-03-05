СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-05T11:09:57+03:00

400 часов будет отрабатывать орловец за грабеж Фото: Архив "КП"

Мужчина похитил у своего приятеля телефон во время алкогольных посиделок

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Орловский суд вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в грабеже.

Орловец открыто похитил у своего приятеля сотовый телефон. Гаджет стоимостью 6500 рублей мужчина присвоил себе во время распития с другом спиртного.

- Принимая во внимание, что орловец признал вину и полностью возместил причиненный ущерб, ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ, - рассказали "КП" в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU